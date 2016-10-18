Роналдо: "Капелло не входит в число моих любимых тренеров"

Бывший нападающий "Реала" Роналдо заявил, что бывший наставник мадридцев Фабио Капелло не был его любимым тренером. Бразилец с 2002 по 2007 год выступал за мадридцев, забив 83 гола в 127 матчах.

- В "Реале" как-то раз я дважды опоздал на тренировку в течение одной недели, и в первый раз Арриго Сакки прочитал мне лекцию и оштрафовал, - цитирует Onda Cero Роналдо. - Во второй раз я сразу сказал ему, что следует выбрать: либо лекция, либо штраф. Капелло? Он был не очень ярким наставником, поэтому не входит в число моих любимых тренеров.

Президент "Реала" Флорентино Перес рекомендовал мне больше времени проводить дома и часто не выходить на улицу. В качестве примера он привел Луиша Фигу, но я сказал ему, что если бы у меня была такая же жена, как у Фигу, то тоже бы проводил больше времени у себя дома.