Родриго продлил контракт с "Валенсией"

Нападающий "Валенсии" Родриго продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба "летучих мышей". Новое соглашение рассчитано до 2022 года. Отмечается, что новый контракт имеет сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Форвард выступает за "Валенсию" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что в конце товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3) Родриго столкнулся с вратарем Андреем Луневым, в результате чего россиянин получил сотрясение мозга.