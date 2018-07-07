"Реал" составил шорт-лист возможных сменщиков Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес готовится к скорому переходу нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" и уже определился с шорт-листом потенциальных сменщиков 33-летнего португальца, утверждает Sportitalia. По информации издания, босс мадридцев нацелился на нападающего "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара.

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Переговоры о возможном переходе игрока лондонцев осложняются тем, что бельгийцы накануне обыграли Бразилию (2:1) и вышли в 1/2 финала чемпионата мира и сыграют, как минимум, в матче за третье место.

Также в число возможных преемников Роналду в "Реале" называются форвард "Баварии" Роберт Левандовски и нападающий "Интера" Мауро Икарди. "Королевский клуб" выбирает между двумя футболистами, но пока не принял окончательного решения. В случае с Икарди "Реал" может воспользоваться фикированной суммой отступных, которая прописана в контракте аргентина и составляет 110 миллионов евро. Она действительна только до 15 июля. Левандовски, в свою очередь, уже намекал на возможность ухода из "Баварии".

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