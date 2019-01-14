"Реал Сосьедад" – "Эспаньол": видеотрансляция матча в 23.00

В матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу в понедельник, 14 января, "Реал Сосьедад" принимает "Эспаньол".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Реал Сосьедад" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

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