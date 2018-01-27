"Реал" потратит 570 миллионов евро на Кейна, Де Хеа и Азара

"Реал" летом 2018 года намерен обновить состав, потратив на трансферную кампанию 570 миллионов евро, сообщает Daily Mail. По информации источника, мадридцы хотят купить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна (228 миллионов евро), вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа (114 миллионов евро) и нападающего "Челси" Эдена Азара (228 миллионов евро).

Отметим, что контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до лета 2022 года, соглашение Де Хеа с "красными дьяволами" – до конца сезона-2018/19, а договор Азара с "синими" – до лета 2020 года. Суммарная стоимость трех игроков, по информации transfermarkt.de, составляет 270 миллионов евро.