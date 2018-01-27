"Реал" потратит 570 миллионов евро на Кейна, Де Хеа и Азара

"Реал" летом 2018 года намерен обновить состав, потратив на трансферную кампанию 570 миллионов евро, сообщает Daily Mail. По информации источника, мадридцы хотят купить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна (228 миллионов евро), вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа (114 миллионов евро) и нападающего "Челси" Эдена Азара (228 миллионов евро).
Отметим, что контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до лета 2022 года, соглашение Де Хеа с "красными дьяволами" – до конца сезона-2018/19, а договор Азара с "синими" – до лета 2020 года. Суммарная стоимость трех игроков, по информации transfermarkt.de, составляет 270 миллионов евро.
PvsZ
С Кейном - вариант очень сомнительный. Я не уверен, что он сохранит свою суперрезультативность в Реале. Де Хеа вратарь топовый, но ведь Навас не сильно хуже. А Азар вполне пойдёт вместо Бензема.
20:02
емен
забаньте уже этого качка и его жену толстуху!
19:51
ole72
Осталось Кристинку куда-нибудь сбагрить за эту цифру
19:22
s10egigloblgp0kr
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:10
pustot+
Популисты и продаватели маек
18:37