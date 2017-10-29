"Реал" потерпел второе поражение в сезоне, проиграв "Жироне"

"Реал" на выезде потерпел поражение от "Жироны" (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании. Гости вышли вперед в первом тайме благодаря голу Иско, но не сумели сохранить преимущество. После перерыва в составе хозяев отличились Кристиан Стуани и Кристиан Порту.
Отметим, что команда Зинедина Зидана потерпела первое гостевое поражение в ла лиге с 22 февраля. Их победная серия насчитывала 13 матчей.
"Реал" проиграл во второй раз в сезоне-2017/18. Первое поражение мадридцы потерпели 20 сентября в домашней игре чемпионата Испании с "Бетисом" (0:1). Во встрече с "Жироной" прервалась четырехматчевая победная серия "королевского клуба" в ла лиге. Для хозяев поля эта победа стала второй подряд и третьей в чемпионате.
После 10 туров "Реал" продролжает занимать третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Отставание от занимающей первую строчку "Барселоны" составляет 8 баллов. "Жирона" поднялась на 11-ю строчку (12 очков).
Чемпионат Испании
Ла лига
10-й тур
Голы: Иско, 12 (0:1). Стуани, 54 (1:1). Порту (2:1).
"Жирона": Буну, Маффео, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Адай, Порту (Кайоде, 82), Гранель, Пере Понс, Борха (Тимор, 75), Стуани (Мохика, 88).
"Реал": Касилья, Хакими (Асенсио, 66), Варан (Начо, 46), Серхио Рамос, Марселу (Васкес, 66), Каземиру, Кроос, Модрич, Иско, Криштиану Роналду, Бензема.
Предупреждения: Модрич, 45. Адай, 87. Мохика, 90+4.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
29 октября. Жирона. Стадион Montilivi.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
shumi777
Ура! Я всегда рад, когда Реал теряет очки!!! Я просто ненавижу этот клуб!
20:09