09:23 | Футбол — Испания

"Реал" планирует приобрести Неймара по окончании контракта Роналду

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Президент "Реала" Флорентино Перес по-прежнему заинтересован в подписании контракта с нападающим "ПСЖ" Неймаром, утверждает Mundo Deportivo. Перес уже провел переговоры с отцом бразильца о трансфере 25-летнего игрока в мадридский клуб.

Отмечается, что "Реал" хочет, чтобы Неймар перешел в стан мадридцев сразу после окончания контракта с форвардом Криштиану Роналду в 2021 году. Однако в клубе не возражают против того, чтобы переход состоялся раньше.

"ПСЖ" в то же время не заинтересован в выставлении Неймара на трансфер. Контракт с ним рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро. В каталонский клуб форвард перебрался из "Сантоса" в 2013 году. Тогда им интересовался и "Реал".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Трижды разбанен)

за охренелиард?

10:18

fedland

Стоимость выкупа будет в геометрической прогрессии, порядка 888 лямов евро, или 1.776 ярдов евро, или...что-то мне дальше не считается, цифры закончились...

09:47