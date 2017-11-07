"Реал" планирует приобрести Неймара по окончании контракта Роналду

Президент "Реала" Флорентино Перес по-прежнему заинтересован в подписании контракта с нападающим "ПСЖ" Неймаром, утверждает Mundo Deportivo. Перес уже провел переговоры с отцом бразильца о трансфере 25-летнего игрока в мадридский клуб.

Отмечается, что "Реал" хочет, чтобы Неймар перешел в стан мадридцев сразу после окончания контракта с форвардом Криштиану Роналду в 2021 году. Однако в клубе не возражают против того, чтобы переход состоялся раньше.

"ПСЖ" в то же время не заинтересован в выставлении Неймара на трансфер. Контракт с ним рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро. В каталонский клуб форвард перебрался из "Сантоса" в 2013 году. Тогда им интересовался и "Реал".