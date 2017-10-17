"Реал" нацелится на Рэшфорда, если не сможет купить Кейна

Руководство "Реала" рассматривает нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве потенциального усиления атаки, сообщат Don Balon. По информации источника, "королевский клуб" попытается купить игрока манкунианцев, если не сможет договориться с "Тоттенхэмом" о покупке Харри Кейна.

Ранее сообщалось, что руководство "шпор" готово рассмотреть возможность продажи 24-летнего нападающего. Условием оформления трансфера является сумма отступных за игрока – лондонцы готовы расстаться с форвардом, если сумма отступных превысит стоимость сделки по переходу Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" (222 миллиона евро. – Прим. "СЭ"). Также появлялась информация, согласно которой "Реал" готов обменять Кейна на трех игроков – Гарета Бэйла, Карима Бензема и Луку Модрича, чья общая трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

Напомним, Рэшфорд в сезоне-2017/18 принял участие в 12 матчах во всех клубных турнирах, забив 5 мячей.