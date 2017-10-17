"Реал" нацелится на Рэшфорда, если не сможет купить Кейна

Руководство "Реала" рассматривает нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в качестве потенциального усиления атаки, сообщат Don Balon. По информации источника, "королевский клуб" попытается купить игрока манкунианцев, если не сможет договориться с "Тоттенхэмом" о покупке Харри Кейна.
Ранее сообщалось, что руководство "шпор" готово рассмотреть возможность продажи 24-летнего нападающего. Условием оформления трансфера является сумма отступных за игрока – лондонцы готовы расстаться с форвардом, если сумма отступных превысит стоимость сделки по переходу Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" (222 миллиона евро. – Прим. "СЭ"). Также появлялась информация, согласно которой "Реал" готов обменять Кейна на трех игроков – Гарета Бэйла, Карима Бензема и Луку Модрича, чья общая трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.
Напомним, Рэшфорд в сезоне-2017/18 принял участие в 12 матчах во всех клубных турнирах, забив 5 мячей.
Hunter78
Бэйл, Бензема, Модрич - на одного Кейна??! это смешно просто)))
11:06
Дядька
Чисто коммерческий ход. Реалу нужен британец, чтобы повысить свою популярность в этом регионе. Особенно когда Бейл в команде под вопросом. В свое время так купили Бэкхема вместо Макелеле на место опорника, хотя по-спортивному усилением это не назовешь. Итогом было, если кто не помнит, Реал на время перестал выигрывать титулы.
10:55