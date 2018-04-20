"Реал" купит Азара в случае ухода Бэйла

"Реал" планирует приобрести нападающего "Челси" Эдена Азара. Однако это произойдет только в том случае, если команду покинет Гарет Бэйл, сообщает Daily Mail. В приоритете у боссов мадридцев покупка нового вратаря и форварда, который сможет заменить Карима Бензема.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть 27-летнего Азара у себя, но сможет получить карт-бланш на перестройку команды, если возьмет третью Лигу чемпионов подряд, или если Гарет Бэйл примет решение покинуть "сливочных".

28-летнего валлийца не устраивает то время, что отводится ему на поле. В последнем матче с "Атлетиком" (1:1) он вновь остался на скамейке запасных, выйдя на последние 20 минут.