"Реал" хотел заполучить Бускетса и Серхи Роберто

Скаут Мануэль Ромеро рассказал, что в 2005 году "Реал" хотел заполучить полузащитника Серхио Бускетса, когда у него еще не было профессионального контракта с "Барселоной". Также мадридский клуб был заинтересован в Серхи Роберто.

- Я пригласил Бускетса тренироваться с "Реалом" в течение недели, но после получения нашего факса "Барселона" подписал с ним контракт, - цитирует Cadena SER Ромеро. - Также в свое время вопрос по Серхи Роберто был практически закрыт "Реалом", я даже переговорил с его родителями, когда он играл в молодежной команде каталонцев, но, узнав об этом, с ним заключили контракт.