"Реал" - "Хетафе": Кейлор Навас остался в воротах мадридцев, Куртуа в запасе

Стали известны составы "Реала" и "Хетафе" на матч 1-го тура чемпионата Испании. Как и в игре за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" (2:4), место в воротах мадридцев займет Кейлор Навас. Новичок команды Тибо Куртуа попал в число запасных.

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Начо, Марселу - Себальос, Кроос, Иско - Бэйл, Бензема, Асенсио.

Запасные - Куртуа, Варан, Модрич, Каземиру, Васкес, Майораль, Винисиус Жуниор.

"Хетафе": Сория - Д. Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Кабрера - Портильо, Арамбарри, Сибасаки, Максимович, Ндиай - Хорхе Молина.

Запасные - Чичисола, Виторину Габриэл, Игнаси Микель, Хайме Мата, Анхель Родригес, Гвардиола, Алехо.

"Реал" - "Хетафе": чемпионат Испании по футболу, 1-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.15