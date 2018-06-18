"Реал" готов включить Кейлора Наваса в сделку по Салаху?

Президент "Реала" Флорентино Перес продолжает попытки подписать контракт с нападающим "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамедом Салахом, сообщает Diario Gol. По информации издания, босс "королевского клуба" готов включить в сделку по покупке прав на 26-летнего форварда вратаря Кейлора Наваса. Издание отмечает, что помимо 31-летнего костариканца испанский гранд готов заплатить "красным" 150 миллионов евро.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне он принял участие в 52 матчах, забив 44 мяча и сделав 16 голевых передач.

В настоящее время нападающий находится в расположении сборной Египта на чемпионате мира-2018. Он пропустил первую игру своей команды на турнире, в ней "фараоны" уступили Уругваю (0:1). Завтра, 19 июня, египтяне в Санкт-Петербурге сыграют со сборной России.