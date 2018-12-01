"Райо Вальекано" обыграл "Эйбар"

"Райо Вальекано" на своем поле обыграл "Эйбар" в матче 14-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 53-й минуте забил Адриан Эмбарба.

Чемпионат Испании

14-й тур

"Райо Вальекано" - "Эйбар" - 1:0 (0:0)

Гол: Эмбарба, 53.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Гальвес, Веласкес, Алекс Морено, Трехо, Имбула (Элустондо, 56. Посо, 73), Комесанья, Альваро Гарсия, Эмбарба, Рауль де Томас (Тито, 78).

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Оливейра, Кукурелья, Диоп, Хоан Хордан (Кике, 62), Эскаланте (Де Бласис, 87), Орельяна, Серхио Энрич (Шарлес, 79).

Предупреждения: Рауль де Томас, 19. Диоп, 38. Имбула, 46. Хоан Хордан, 61. Пенья, 66. Элустондо, 66. Трехо, 75. Алекс Морено, 80.

Судья: Ундиано Мальенко.

30 ноября. Мадрид. Стадион "Campo de Futbol de Vallecas".