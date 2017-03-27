Рафаэль Варан: "Прошлым летом раздумывал над уходом из "Реала"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан отметил, что хотел бы завершить карьеру в действующем клубе. Футболист подчеркнул, что мадридская команда оказала огромное влияние на развитие его карьеры.

– Было бы здорово завершить карьеру в "Реале", – цитирует L'Equipe Варана. – Мой контракт истекает в 2020 году, но все в порядке, мы обсудим мое будущее по окончании сезона. Прошлым летом я раздумывал над уходом, потому что не понимал своей роли в проекте, но президент и главный тренер заверили меня, что все будет хорошо.

Я в "Реале" уже пятый сезон, а мне всего 23 года. Благодарен всем тренерам за доверие. Сейчас Зидан мне очень сильно помогает.