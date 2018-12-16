Рафаэль Варан: "Чтобы провести хороший сезон, футболисты "Реала" должны страдать на поле"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (1:0), сообщает AS. 25-летний французский футболист рассказал, что "сливочные" готовятся выиграть клубный чемпионат мира.
– "Реал" мог все решить в первом тайме, но не получилось, – цитирует Варана AS. – Во втором хорошо поработали и взяли три очка. Чтобы провести хороший сезон, футболисты "Реала" должны страдать на поле. Каждый футболист это понимает. Впереди клубный чемпионат мира. Команда собирается туда с полным энтузиазмом. Сделаем все возможное, чтобы выиграть.
"Сливочные" являются действующими обладателями трофея клубного чемпионата мира. Турнир проходит с 12 по 22 декабря в ОАЭ.
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