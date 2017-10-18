Президент "Реала": "Не могу представить себе чемпионат Испании без "Барселоны"

Президент "Реала" Флорентино Перес не хочет, чтобы Каталония выходила из состава Испании. По его словам, в этом случает мадридцы лишатся своего главного исторического соперника - "Барселону".

- Я не могу себе представить Испанию без Каталонии, - цитирует Marca Переса. - При этом не могу представить чемпионат Испании без "Барселоны". Это не поддается осознанию. Думаю, лучшие игроки должны быть в испанской сборной. В национальной команде сохранилась позитивная атмосфера, это было заметно в последних матчах.

Ранее сообщалось о том, что в случае отделения Каталонии из чемпионата Испании могут выйти "Барселона", "Эспаньол" и "Жирона". Каталонские клубы могут начать свои выступления в чемпионатах Франции и Англии.