Президент "Барселоны": "Выход в финал Кубка Испании показывает, что у нас есть поколение игроков, голодных до побед"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рад выходу команды в финал Кубка Испании в пятый раз кряду. В четверг каталонцы переиграли "Валенсию" (2:0).

- Я очень счастлив, – цитирует пресс-служба клуба Бартомеу. - Это будет пятый финал подряд. Мы с нетерпением ждем его. Этот результат показывает, что у нас есть поколение игроков, которые с удовольствием, хочет работать и выигрывать. Выход в финал принес радость поклонникам "Барселоны" во всем мире. Мы делаем все хорошо и продолжим так работать до конца сезона. "Барса" в очень хорошей форме, что стало стимулом для подъема морального духа.