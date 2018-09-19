Президент "Барселоны" обвинил коллегу из "ПСЖ" в лицемерии

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу считает, что "ПСЖ" пожинает плоды собственного лицемерного поведения в ситуации с покупкой нападающего Неймара у каталонцев за сумму отступных, которая составила 222 миллиона евро. Ранее президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи выразил возмущение тем, что другие топ-клубы пытаются переманить бразильца.

– Если вы о чем-то сожалеете, то должны позаботиться, чтобы самим не делать то же самое, – цитирует Gazzetta dello Sport Бартомеу. – Я не думаю, что "ПСЖ" не контактировал в стороне от нас с Неймаром, прежде чем заплатил сумму отступных. Как избежать лицемерия? Пусть об этом подумает ФИФА, пусть изменит правила. В Испании клубы знают, что такое цена игрока, сумма отступных, они ведут переговоры с другими клубами. ФИФА должна вмешаться.