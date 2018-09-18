Президент "Барселоны: "Месси изменился после того, как стал капитаном команды"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий Лионель Месси стал другим, получив капитанскую повязку. По его словам, ответственность мотивирует форварда на новые победы.

- Месси очень счастлив здесь, - приводит Goal слова Бартомеу. - Он заинтересован в том, чтобы продолжать побеждать вместе с "Барселоной". Месси изменился после того, как взял на себя ответственность и стал капитаном команды.

Аргентинец провел всю профессиональную карьеру в "Барсе". В текущем сезоне Месси принял участие в 5 матчах за "Барселону", забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.