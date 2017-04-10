Пранделли не исключил возвращение в "Фиорентину"

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли не исключил, что может возглавить "Фиорентину". Специалист работал в клубе с 2005 по 2010 год.

- Я бы не ушел из "Фиорентины" несколько лет назад, хотя у меня была тысяча причин, чтобы принять предложение сборной Италии, - приводит Football Italia слова Пранделли. - Мне кажется, что "фиалки" думают о следующем сезоне с другим тренером. Возвращение стало бы большим риском, но в жизни нужно рисковать.

У меня есть предложения от других клубов, но я не сделал выбор. "Рома"? Каждый хотел бы тренировать римлян.