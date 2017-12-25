Пике отметил победу над "Реалом" вином на 5300 евро

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вином отметил победу над "Реалом" со счетом 3:0. В своем Инстаграме каталонец опубликовал фото трех бутылок дорогого вина, написав: "Сегодня оно того стоит".
Как сообщает Marca, общая стоимость этих трех бутылок вина составляет около 5300 евро.
Очень плохой мальчик
Нашел чем удивить.Попробовал бы в Испании портвейн 777 купить.
12:36
Serenky25
Я тоже на 5300 выпил. Копеек правда.
12:04
shpasic
точно, боярышник подделывать смысла нет - и так зайдёт!
11:59
Бней Иегуда
По потребительским свойствам оно ничем не отличается от вина стоимостью 200 рублей.)) Говорю как человек, изучавший сей вопрос.) В большинстве своём более дешёвое спиртное даже надёжнее, ибо подделывают в большей степени, что подороже.)) А 5300 евро - это развод лошариков.))
11:50
Roma_Totti
Пике любит оригинальными постами издеваться на реалом.)))
11:30
shpasic
пусть у Глушакова самогон лучше заказывает.
11:26
pBaHble_Tpycbl
так и они отмечали не столь крупный успех, вылететь с евро дорогого стоит
09:45
higagy
По сравнению с Кокориным и Мамаевым - нищеброд
09:41