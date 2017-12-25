Пике отметил победу над "Реалом" вином на 5300 евро

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вином отметил победу над "Реалом" со счетом 3:0. В своем Инстаграме каталонец опубликовал фото трех бутылок дорогого вина, написав: "Сегодня оно того стоит".

Как сообщает Marca, общая стоимость этих трех бутылок вина составляет около 5300 евро.