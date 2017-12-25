09:18 | Футбол — Испания

Пике отметил победу над "Реалом" вином на 5300 евро

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Защитник "Барселоны"  Жерар Пике вином отметил победу над "Реалом" со счетом 3:0. В своем Инстаграме каталонец опубликовал фото трех бутылок дорогого вина, написав: "Сегодня оно того стоит".

Как сообщает Marca, общая стоимость этих трех бутылок вина составляет около 5300 евро.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Очень плохой мальчик

Нашел чем удивить.Попробовал бы в Испании портвейн 777 купить.

12:36

Serenky25

Я тоже на 5300 выпил. Копеек правда.

12:04

shpasic

точно, боярышник подделывать смысла нет - и так зайдёт!

11:59

Бней Иегуда

По потребительским свойствам оно ничем не отличается от вина стоимостью 200 рублей.)) Говорю как человек, изучавший сей вопрос.) В большинстве своём более дешёвое спиртное даже надёжнее, ибо подделывают в большей степени, что подороже.)) А 5300 евро - это развод лошариков.))

11:50

Roma_Totti

Пике любит оригинальными постами издеваться на реалом.)))

11:30

shpasic

пусть у Глушакова самогон лучше заказывает.

11:26

pBaHble_Tpycbl

так и они отмечали не столь крупный успех, вылететь с евро дорогого стоит

09:45

higagy

По сравнению с Кокориным и Мамаевым - нищеброд

09:41