Перес сообщил Румменигге, что "Реал" не договорился с Левандовски о котракте

"Реал" не ведет переговоров с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, утверждает Münchner Merkur. По информации источника, президент испанского клуба Флорентино Перес сказал боссу немецкой команды Карл-Хайнцу Румменигге о том, что мадридцы не контактировали с польским форвардом.

Ранее появилась информация о том, что "Реал" и Левандовски достигли принципиальной договоренности о том, что игрок перейдет в "королевский клуб" по итогам сезона-2017/18.

Напомним, контракт форварда с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забив 32 мяча и сделав 2 голевые передачи.