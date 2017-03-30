Перес - Пике: "Спортивные ценности - единственное, что имеет значение в "Реале"

Президент "Реала" Флорентино Перес дал завуалированный ответ защитнику "Барселоны" Жерару Пике, который в недавнем интервью заявил, что никогда не стал бы работать в мадридской команде, поскольку не разделяет ценностей клуба, ведущего нечестную борьбу. В течение своей речи во время пресс-конференции глава "Реала" ни разу не упомянул имя футболиста каталонцев.

– Добро пожаловать в место, где спортивные ценности – это единственное, что имеет значение, – начал свою речь Перес. – Наша футбольная и баскетбольная команды являются самыми успешными в своем виде спорта. По этой причине наш клуб уважают во всем мире. Кроме того, "Реал" любят и чтят миллионы людей на планете, потому что в ДНК нашего клуба – уважение к спортивным ценностям.

Пике весь в белом. Скандал вокруг защитника "Барсы"