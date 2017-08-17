Паулинью будет играть за "Барселону" под 15-м номером

Полузащитник сборной Бразилии Паулинью, подписавший контракт с "Барселоной", будет выступать за каталонцев под 15-м номером, сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта между сине-гранатовыми и 29-летним хавбеком, а также финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, предыдущим клубом Паулинью был "Гуанчжоу", в составе которого он провел во всех турнирах 95 матчей, забив 28 голов. У полузащитника есть опыт выступлений в Европе – он провел два сезона в "Тоттенхэме" (67 матчей, 10 голов), в который перешел из "Коринтианса" (161 игра, 34 мяча).