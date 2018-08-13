Пабло Мачин: "У "Севильи" был шанс, мы не сдались"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин после матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (1:2) отметил, что его команде стоит извлечь положительные моменты из прошедшей игры.

- Несмотря на то, что мы не так много владели мячом, у нас были шансы и не сдались, - приводит пресс-служба клуба слова Мачина. - Мы должны извлечь положительные моменты из нашей игры. Они больше владели мячом, но мы отпирались, показали им когти и продолжали создавать моменты. Рад, что игроки усвоили установку не сдаваться. Не забить пенальти в конце игры было жестоко, но это часть игры.

Севильцы открыли счет на 9-й минуте встречи усилиями полузащитника Пабло Сарабии. Каталонцы отыгрались в конце первого тайма, гол забил Жерар Пике. Победу команде принес нападающий Усман Дембеле во второй половине. На 91-й минуте "Севилья" могла сравнять счет, но Виссам Бен Йеддер не реализовал пенальти.

Команды играли на нейтральном поле в Марокко - трофей в этом году разыгрывался в одном матче. "Барселона" завоевала Суперкубок в 13-й раз в истории.