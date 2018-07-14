Отчим Хамеса Родригеса: "Реал" в сердце игрока"

Хуан Карлос Рестрепо, отчим полузащитник "Баварии" Хамеса Родригеса, считает, что колумбиец может вернуться в "Реал". На этой неделе в СМИ появилась информация, что мадридцы заинтересованы в возвращении хавбека.

- "Реал" в сердце Хамеса, - цитирует El Larguero Рестрепо. - Возвращение в Мадрид возможно. Это стало бы комплиментом. Хулен Лопетеги​ является профессором, у нас был короткий диалог около 15 дней назад. С его приходом в "Реале" будут изменения. Под его руководством Хамес может получить больше игровых минут.