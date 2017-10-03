"Он остается". Газета L'Equipe подшутила над Пике

Французское издание L'Equipe подкололо защитника "Барселоны" Жерара Пике, который призывал граждан проголосовать за независимость Каталонии. В свежем номере газеты была опубликована карикатура, на которой грозный полицейский за шею держит испанского защитника и говорит: "Он остается".

Напомним, минувшим летом Пике на своей странице в Инстаграме в комментарии к фотографии с Неймаром написал: "Он остается". Однако бразилец в итоге все же перешел из "Барселоны" в "ПСЖ". Позже фанаты и СМИ стали регулярно припоминать Пике эту фразу.