"Он остается". Газета L'Equipe подшутила над Пике

Французское издание L'Equipe подкололо защитника "Барселоны" Жерара Пике, который призывал граждан проголосовать за независимость Каталонии. В свежем номере газеты была опубликована карикатура, на которой грозный полицейский за шею держит испанского защитника и говорит: "Он остается".
Напомним, минувшим летом Пике на своей странице в Инстаграме в комментарии к фотографии с Неймаром написал: "Он остается". Однако бразилец в итоге все же перешел из "Барселоны" в "ПСЖ". Позже фанаты и СМИ стали регулярно припоминать Пике эту фразу.
L'Equipe find some humour in Pique's situation.– Sport Witness (@Sport_Witness) 3 октября 2017 г.
He stays. pic.twitter.com/xw1DMJ2dGa