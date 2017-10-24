Нуну Гомеш: "Неймар уступает Месси и Криштиану Роналду"

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш после церемонии вручения награды лучшему футболисту года по версии ФИФА выразил мнение о том, что нельзя сравнивать форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По словам экс-футболиста, эти игроки пишут историю своего поколения.
– Сложно сравнивать Месси и Криштиану Роналду. Это футболисты, которые пишут новые страницы истории игроков своего поколения, – приводит EFE слова Гомеша. – Я рад, что мне удалось поиграть и вместе с Криштиану, и против Месси. Но их нельзя сравнивать. Неймар станет таким же, но сейчас он уступает им.
Напомним, что награду лучшему футболисту года по версии ФИФА получил Криштиану Роналду.