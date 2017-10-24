Нуну Гомеш: "Неймар уступает Месси и Криштиану Роналду"

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш после церемонии вручения награды лучшему футболисту года по версии ФИФА выразил мнение о том, что нельзя сравнивать форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По словам экс-футболиста, эти игроки пишут историю своего поколения.

– Сложно сравнивать Месси и Криштиану Роналду. Это футболисты, которые пишут новые страницы истории игроков своего поколения, – приводит EFE слова Гомеша. – Я рад, что мне удалось поиграть и вместе с Криштиану, и против Месси. Но их нельзя сравнивать. Неймар станет таким же, но сейчас он уступает им.

Напомним, что награду лучшему футболисту года по версии ФИФА получил Криштиану Роналду.

Лучшие по версии ФИФА. Роналду – №1