Новым тренером Черышева в "Вильярреале" стал Кальеха

Главный тренер "Вильярреала Б" Хави Кальеха был назначен на пост наставника первой команды, информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до конца сезона.
Сегодня "желтая субмарина" объявила об отставке тренера команды Франа Эскрибы. После шести туров чемпионата Испании "Вильярреал" занимает 14 место в турнирной таблице.
Отметим, что за клуб из города Вильярреаль выступает российский полузащитник Денис Черышев.
#CVFNews | Comunicado oficial: Javi Calleja, nuevo entrenador del @VillarrealCF.https://t.co/eO4rYMcENi– Villarreal CF (@VillarrealCF) 25 сентября 2017 г.