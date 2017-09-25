Новым тренером Черышева в "Вильярреале" стал Кальеха

Главный тренер "Вильярреала Б" Хави Кальеха был назначен на пост наставника первой команды, информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан до конца сезона.

Сегодня "желтая субмарина" объявила об отставке тренера команды Франа Эскрибы. После шести туров чемпионата Испании "Вильярреал" занимает 14 место в турнирной таблице.

Отметим, что за клуб из города Вильярреаль выступает российский полузащитник Денис Черышев.