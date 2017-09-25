"Вильярреал" Черышева уволил главного тренера

"Вильярреал" уволил главного тренера команды Франа Эскрибу, информирует официальный сайт клуба. Вместе с 52-летним наставником ушли помощники Эскрибы Хосеп Алькасер и Хосе Маскарос. Имя нового главного тренера станет известно в ближайшее время.

Эскриба возглавил "Вильярреал" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 команда заняла пятое место и вышла в Лигу Европы. В матче 6-го тура чемпионата Испании "Вильярреал", за который выступает российский полузащитник Денис Черышев, потерпел крупное поражение от "Хетафе" со счетом 0:4.