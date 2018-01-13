Новичок "Барселоны" вышел на поле стадиона босиком

"Барселона" презентовала новичка команды Йерри Мину. После подписания контракта 23-летний футболист вышел на поле "Камп Ноу", где его поприветствовали болельщики. Отметим, что игрок обороны снял бутсы перед выходом на поле.
Напомним, соглашение с колумбийцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сумма сделки составила 11,8 миллиона евро. Сумма отступных в контракте 23-летнего игрока – 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мина сыграл в 22 матчах за "Палмейрас" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
🏟 Welcome to Camp Nou, Yerry Mina!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2018 г.
🔵🔴 #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/nvTDMW5k7y