Новичок "Барселоны" вышел на поле стадиона босиком

"Барселона" презентовала новичка команды Йерри Мину. После подписания контракта 23-летний футболист вышел на поле "Камп Ноу", где его поприветствовали болельщики. Отметим, что игрок обороны снял бутсы перед выходом на поле.

Напомним, соглашение с колумбийцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сумма сделки составила 11,8 миллиона евро. Сумма отступных в контракте 23-летнего игрока – 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мина сыграл в 22 матчах за "Палмейрас" во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.