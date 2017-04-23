Неймар не сыграет с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Неймар не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала". Каталонцы опубликовали на своей странице в "Твиттере" пресс-релиз, в котором говорится, что Спортивный арбитражный суд Испании (TAD) не вынес пока решение по трехматчевой дисквалификации бразильца. В связи с этим игрок не будет включен в заявку на класико.

Игрок был наказан за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2). Форвард, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля. Дисциплинарная комиссия рассмотрела видеозапись данного эпизода и приняла решение отстранить форварда на еще две игры. Каталонцы подали апелляцию, которая была отклонена, а затем обратились в TAD.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.