Налду: "Надеюсь провести хороший сезон в "Эспаньоле"

Защитник "Эспаньола" Налду отметил, что очень рад стать частью испанской команды. Бразилец в летнее трансферное окно сменил "Краснодар" на "попугаев".

– Я очень доволен возможностью вновь поработать с Кике Санчесом Флоресом, – цитирует клубная пресс-служба Налду. – Готов принять участие в игре 1-го тура ла лиги против "Севильи". Главный тренер – это важный фактор, но я не только по этой причине принял решение перейти в "Эспаньол". Очень рад быть здесь и надеюсь, что нас ждет хороший совместный сезон.