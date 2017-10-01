На "Сантьяго Бернабеу" раздают патриотические листовки с надписью "Мы - Испания"

Перед стартом матча 7-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Эспаньол" всем желающим раздают листовки с патриотическим лозунгом: "Сохрани эту листовку и на 12-й минуте встань, подняв ее над головой, потому что мы – игроки №12, и мы все – Испания". Кроме того, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" ожидается большое количество флагов страны во время предстоящей встречи.

Напомним, что сегодня в Каталонии произошли беспорядки. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

Трансляция матча "Реал" – "Эспаньол"//

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