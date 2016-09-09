Михаил Осинов: "Наверное, сейчас Бердыев будет отвечать за все"

Бывший капитан "Ростова" Михаил Осинов выразил непонимание с происходящим в клубе по вопросу статуса Курбана Бердыева. Сегодня экс-наставник ростовчан был назначен на пост вице-президента и тренера.

– Не понимаю, что сейчас происходит в "Ростове": быть главным тренером, уйти из команды, вернуться в качестве консультанта, а теперь стать вице-президентом, – сказал Осинов. – Сложно сказать, выиграет от этого клуб или проиграет. Мне казалось, когда Бердыев занимал пост главного тренера – это всех устраивало. Он был выгоден команде именно на тренерской позиции. Все понимали, кто за что отвечает. А сейчас... Наверное, за все будет отвечать Курбан Бекиевич. Думаю, косвенно ему придется исполнять роль наставника. Насколько я помню, он уже совмещал несколько должностей, когда работал в "Рубине". Наверное, ему нравится. Лишь бы это на команде негативно не отразилось. (Любовь КОНЯЕВА)