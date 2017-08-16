21:41 | Футбол — Испания

Михаил Боярский: "Барса" одолеет "Реал" и завоюет Суперкубок"

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Известный болельщик "Зенита", народный артист России поставил на победу "Барселоны" в ответном матче Суперкубка Испании.

– Ночью мы увидим, как играют настоящие профессионалы, – отметил Боярский. – Рассчитываю, что сегодня "Барса" одолеет "Реал" без Роналду с достаточной разницей и завоюет Суперкубок Испании. Ожидал увидеть классную игру от "Зенита", теперь придется завидовать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в четверг, 17 агуста, начало - в 00:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Солёный

Тысяча чертей, каналья, белая горячка... )))))))))))

22:05

Бней Иегуда

Ахахах, совсем плохой стал.)) Хронический алкоголизм и табакокурение до добра не доводят.))

22:02