Месси возглавил рейтинг богатейших спортсменов в возрасте до 30 лет

Издание Forbes составило рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет. Возглавил список нападающий "Барселоны" Лионель Месси. 29-летний аргентинец получает 73,7 миллиона евро в год. Вторым стал баскетболист Кевин Дюрант с 50,8 миллиона евро. А замкнул тройку теннисист Новак Джокович – 50,5 миллиона. Также в первой десятке два игрока в американский футбол, два гольфиста, пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель (37,1 миллиона) и футболисты Неймар (33,9 миллиона) и Гарет Бэйл (32,5 миллиона).
КолобокКолобков
С фигли ему рыдать,дубина? Это зарплата тех,кому нет 30, а Кристинке 31 и получает он всяко больше. Чемпионом Европы вот стал0, а гном как что- сразу истерит,что за сборную больше не играет, тк его там обижают,потому что он маленький )))
10:05
Ну и ...?
Кристинка щас рыдает наверное )))
09:20