Месси возглавил рейтинг богатейших спортсменов в возрасте до 30 лет

Издание Forbes составило рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет. Возглавил список нападающий "Барселоны" Лионель Месси. 29-летний аргентинец получает 73,7 миллиона евро в год. Вторым стал баскетболист Кевин Дюрант с 50,8 миллиона евро. А замкнул тройку теннисист Новак Джокович – 50,5 миллиона. Также в первой десятке два игрока в американский футбол, два гольфиста, пилот "Формулы-1" Себастьян Феттель (37,1 миллиона) и футболисты Неймар (33,9 миллиона) и Гарет Бэйл (32,5 миллиона).