Месси - в запасе "Барселоны" на матч с "Леганесом"

"Барселона" и "Леганес" объявили составы на матч 20-го тура чемпионата Испании. Нападающий каталонского клуба Лионель Месси начнет эту встречу в запасе.

Состав "Барселоны": тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба - Бускетс - Аленья, Артур - Дембеле, Суарес, Коутинью.

Состав "Леганеса": Куэльяр - Ньом, Тарин, Омеруо, Сиовас, Сильва - Весга, Ресио, Оскар - Брэйтуэйт, Эн-Несири.

"Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Леганес" с 22 баллами располагается на 14-й строчке.

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