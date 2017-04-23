Месси сравнял счет в матче "Реал" - "Барселона"

"Барселона" сравняла счет в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:1). Мяч в ворота мадридского клуба отправил аргентинский форвард Лионель Месси. Нападающий получил мяч у штрафной площади, обошел нескольких защитников "Реала" и забил гол.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" – "Барселона"