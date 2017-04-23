22:20 | ФУТБОЛ — Испания

Месси сравнял счет в матче "Реал" - "Барселона"

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"Барселона" сравняла счет в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:1). Мяч в ворота мадридского клуба отправил аргентинский форвард Лионель Месси. Нападающий получил мяч у штрафной площади, обошел нескольких защитников "Реала" и забил гол.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" – "Барселона"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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resifi

Бох!

22:41

Platinum1991

Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судит НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО! Реал играет ГРУБО и ГРЯЗНО, а арбитр закрывает на эту грубость глаза! Марсело УМЫШЛЕННО грубо и ПРЕДНАМЕРЕННО разбил локтем Месси нос, а судья даже не свиснул и не наказал грубияна красной карточкой! Другие грубые ошибки судьи трактуются в пользу Реала! Это ПОЛНЫЙ судейский произвол испанского арбитра встречи! Барселона не забивает четыре ударных момента для крупного счёта! Барселона играет лучше Реала, а игроки Реала играют очень ГРУБО!!! Месси забил КЛАССНЫЙ гол и сравнивает счёт!

22:39

Kapral1980

Не разучились играть то

22:28