Месси сравнял счет в матче "Реал" - "Барселона"

"Барселона" сравняла счет в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (1:1). Мяч в ворота мадридского клуба отправил аргентинский форвард Лионель Месси. Нападающий получил мяч у штрафной площади, обошел нескольких защитников "Реала" и забил гол.
"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" – "Барселона"
WHAT A SOLO GOAL !!!! MAKE THAT 22 GOALS IN EL CLASICO pic.twitter.com/vXMQIqNDep– BʀᴇᴀᴛʜɪɴɢMᴇssɪ (@BreathingMessi) 23 апреля 2017 г.
resifi
Бох!
22:41
Platinum1991
Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судит НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО! Реал играет ГРУБО и ГРЯЗНО, а арбитр закрывает на эту грубость глаза! Марсело УМЫШЛЕННО грубо и ПРЕДНАМЕРЕННО разбил локтем Месси нос, а судья даже не свиснул и не наказал грубияна красной карточкой! Другие грубые ошибки судьи трактуются в пользу Реала! Это ПОЛНЫЙ судейский произвол испанского арбитра встречи! Барселона не забивает четыре ударных момента для крупного счёта! Барселона играет лучше Реала, а игроки Реала играют очень ГРУБО!!! Месси забил КЛАССНЫЙ гол и сравнивает счёт!
22:39
Kapral1980
Не разучились играть то
22:28