15:19 | ФУТБОЛ — Испания

Месси не посетит церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не посетит торжественный гала-вечер ФИФА, где будет назван лучший футболист 2016 года по версии организации. Каталонский клуб также сообщил, что на вечере не будут присутствовать Андрес Иньеста, Луис Суарес и Жерар Пике, которые претендуют на места в символической сборной 2016 года ФИФА. В "Барселоне" это объяснили тем, что игроки готовятся к ответному матчу Кубка Испании с "Атлетиком". В первом каталонцы уступили со счетом 1:2.

Напомним, что на звание игрока года помимо Месси претендует форвард "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

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Материалы REN-TV

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