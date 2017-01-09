Месси не посетит церемонию награждения лучшего игрока года по версии ФИФА

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не посетит торжественный гала-вечер ФИФА, где будет назван лучший футболист 2016 года по версии организации. Каталонский клуб также сообщил, что на вечере не будут присутствовать Андрес Иньеста, Луис Суарес и Жерар Пике, которые претендуют на места в символической сборной 2016 года ФИФА. В "Барселоне" это объяснили тем, что игроки готовятся к ответному матчу Кубка Испании с "Атлетиком". В первом каталонцы уступили со счетом 1:2.

Напомним, что на звание игрока года помимо Месси претендует форвард "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.