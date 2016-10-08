Месси хочет включить в новый контракт с "Барсой" пункт об уходе в "Олд Бойз"

У "Барселоны" возникли проблемы при заключении нового контракта с нападающим команды Лионелем Месси, сообщает diariogol.com. Его нынешнее соглашение истекает летом 2018 года, и "Барса" хочет продлить его заранее. Однако представители аргентинца настаивают на пункте о возможности его ухода в родной "Ньюэллз Олд Бойз" до истечения контракта.

Месси в юношеском возрасте выступал за команду из Росарио, но покинул ее в возрасте 12 лет. "Барса" оплатила ему лечение от заболевания, и за нее он провел всю профессиональную карьеру.