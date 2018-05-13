Месси де-факто выиграл "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси де-факто стал обладателем "Золотой бутсы"-2018. Форвард в нынешнем сезоне отличился 34 раза в 35 играх чемпионата Испании, что дает ему 68 очков в зачет "Золотой бутсы". Наиболее реальные шансы догнать его были сегодня у Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", но он завершил чемпионат Англии с 32 мячами (62 очка).

В продолжающихся турнирах наибольшие шансы догнать Месси остаются у Чиро Иммобиле из "Лацио" и Роберта Левандовски из "Баварии". Однако им обоим осталось провести по одному матчу, а от аргентинца они отстают на 5 голов (10 очков). Таким образом, им нужно делать пента-трики и рассчитывать, что Месси в заключительном туре не забьет.

Месси уже выигрывал "Золотую бутсу" в 2010, 2012, 2013 и 2017 году. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).