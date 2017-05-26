Маурисио Пеллегрино: "Будет честью конкурировать с "Барселоной" в финале Кубка Испании"

Главный тренер "Алавеса" Маурисио Пеллегрино похвалил своего бывшего товарища по команде и нынешнего тренера "Барселоны" Луиса Энрике перед финалом Кубка Испании. Пеллегрино и Энрике играли вместе за каталонцев в сезоне-1998/99.

- Луис Энрике очень помог мне в "Барселоне" в свое время, и я восхищаюсь им, - цитирует Football Espana Пеллегрино. - Энрике успешно работал в стане каталонцев, в этом можно не сомневаться, клуб сильно изменился, и он переживает золотой век. "Барселона" - замечательный соперник, будет честью конкурировать с ним и пытаться выиграть у него. Взять мяч под контроль - самая трудная вещь, потому что "Барселона" работает над контролем на протяжении 20 лет.