Матье отстранен от работы с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жереми Матье больше не будет выступать за клуб, утверждает Sport. Согласно источнику, француз до конца сезона отстранен от тренировок с командой, а по окончании сезона он будет выставлен на трансфер и при любых обстоятельствах покинет сине-гранатовых.

Ранее сообщалось, что в течение продолжительного времени тренерский штаб был недоволен работой и игрой 33-летнего футболиста. Последней каплей для главного тренера команды Луиса Энрике стало выступление Матье в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3). Француз был заменен после первого тайма, а по окончании встречи ему сообщили, что в команде на него больше не рассчитывают.

Матье перешел в "Барселону" в 2014 году из "Валенсии" за 20 миллионов евро, подписав контракт с каталонцами до лета 2018-го. На его счету 91 матч в составе "Барселоны" во всех турнирах и 4 забитых гола.