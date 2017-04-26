Матье отстранен от работы с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жереми Матье больше не будет выступать за клуб, утверждает Sport. Согласно источнику, француз до конца сезона отстранен от тренировок с командой, а по окончании сезона он будет выставлен на трансфер и при любых обстоятельствах покинет сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что в течение продолжительного времени тренерский штаб был недоволен работой и игрой 33-летнего футболиста. Последней каплей для главного тренера команды Луиса Энрике стало выступление Матье в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3). Француз был заменен после первого тайма, а по окончании встречи ему сообщили, что в команде на него больше не рассчитывают.
Матье перешел в "Барселону" в 2014 году из "Валенсии" за 20 миллионов евро, подписав контракт с каталонцами до лета 2018-го. На его счету 91 матч в составе "Барселоны" во всех турнирах и 4 забитых гола.
alik64
Таким сливом информации цена на это "полено" упадет ниже плинтуса. Даже в аренду никому не впарить.
14:38
сферический_конь_в_вакууме
Барса любит иногда приобрести себе полено. Вспоминается, например, Чигринский...
13:59
Bache Gabrielsen
Он там не единственное полено. к сожалению.
13:23
Ботаникум
Как вообще ТАКОЕ "полено" оказалось в.... "Барселоне"??? Предлагаю назначить "госмудскую" комиссию во главе с Милоновым!!! Найти и покарать ВИНОВНИКА!!!
13:14