Матч "Сельта" - "Атлетико" будет перенесен?

Матч 9-го тура чемпионат Испании между "Сельтой" и "Атлетико" может быть перенесен, утверждает Marca. Представители клуба из Виго обратились к руководству лиги с запросом, но получили отказ.

Встречу также не удалось перенести в Мадрид в связи с ремонтными работами на арене "матрасников". О дате, когда пройдет этот матч не сообщается.

Президент "Сельты" Карлос Мурино уже принес извинения болельщикам за неудобства. Клуб возвращает деньги за билеты, которые были приобретены заблаговременно.

Напомним, что игра "Сельта" - "Атлетико" должна состояться 22 октября в Виго, начало встречи - в 17.15 по московскому времени.