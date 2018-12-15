Марселу: "Реал" потерял лучшего игрока в мире"

Защитник "Реала" Марселу заявил, что мадридский клуб, в летнее трансферное окно расставшийся с форвардом Криштиану Роналду, потерял лучшего игрока в мире. 33-летний португалец 10 июля 2018 года перешел в "Ювентус".

- Криштиану - мой бывший товарищ по команде, а также мой друг, - приводит слова Марселу Club del Deportista. - Наша команда потеряла лучшего игрока в мире, мы по нему скучаем. Любой клуб хотел бы приобрести Роналду. Но "Реал" в итоге останется "Реалом", у нас будут лучшие игроки на всех позициях. Мы продолжим сражаться на всех фронтах.

"Реал" занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 26 очков после 15 туров.

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