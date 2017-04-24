Марселу: "Победный гол Месси – это моя ошибка"

Защитник "Реала" Марселу после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3) выразил сожаление по поводу домашнего поражения. Футболист взял на себя ответственность за пропущенный на последних секундах гол. Автором победного гола стал форвард каталонцев Лионель Месси, поразивший ворота соперника в компенсированное время.

– Последний гол – моя ошибка, – приводит Marca слова Марселу. – Это может случиться с кем угодно. Я беру вину на себя. Играя в меньшинстве мы старались больше атаковать, потому что чувствовали, что так безопаснее.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"