Марселу: "Еще 10 лет в "Реале"? Я был бы очень этому рад"

Защитник "Реала" Марселу выразил надежду на то, что еще долгое время сможет быть полезен мадридскому клубу. 28-летний бразилец стал игроком испанской команды в 2007 году.

– Когда я перешел в "Реал", мне было 18 лет, и я переживал по поводу того, что мне придется представлять свою страну в такой именитой команде, – приводит Marca слова Марселу. – Еще 10 лет в Мадриде? Я был бы очень рад выступать за "Реал" так долго, как только возможно. Хочу отметить, что без поддержки Роберто Карлоса, Фабио Каннаваро и Пепе я вряд ли смог бы закрепиться в мадридском клубе.

За 9 лет с составе "Реала" Марселу провел 382 матча во всех турнирах, выиграл с командой 13 трофеев, в числе которых - две победы в Лиге чемпионов.