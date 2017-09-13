Марселу дисквалифицирован на два матча ла лиги

Защитник "Реала" Марселу решением дисциплинарной комиссии дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, информирует Marca. Бразилец получил прямую красную карточку в игре 3-го тура ла лиги против "Леванте" (1:1) за неспортивное поведение. К автоматической дисквалификации на один матч была добавлена санкция в виде отстранения на еще одну игру первенства.

Таким образом, Марселу не поможет команде в матчах против "Реал Сосьедад" и "Бетиса".

Отметим, что сегодня же футболист продлил контракт с мадридцами до лета 2022 года.