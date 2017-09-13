Марселу продлил контракт с "Реалом" до 2022 года

Защитник "Реала" Марселу продлил соглашение с клубом, сообщает пресс-служба мадридцев. Новый контракт 29-летнего бразильца будет рассчитан до лета 2022 года. Другие детали соглашения не уточняются.
Завтра Марселу проведет пресс-конференцию.
Защитник выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он четыре раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок страны и три раза - Суперкубок, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне бразилец провел шесть матчей во всех клубных турнирах и отметился одной результативной передачей.
Acto de renovación de @MarceloM12– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 сентября 2017 г.
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Slim Taller
Это мотор Реала.Наряду с Рамосом,Кроосом,Модричем и Роналду,самый важный игрок.
15:53
баламошка
Игрочище супер, канешна. Маладца!
15:44