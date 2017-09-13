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15:40 | Футбол — Испания

Марселу продлил контракт с "Реалом" до 2022 года

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Защитник "Реала" Марселу продлил соглашение с клубом, сообщает пресс-служба мадридцев. Новый контракт 29-летнего бразильца будет рассчитан до лета 2022 года. Другие детали соглашения не уточняются.

Завтра Марселу проведет пресс-конференцию.

Защитник выступает за "Реал" с 2007 года. За это время он четыре раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок страны и три раза - Суперкубок, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне бразилец провел шесть матчей во всех клубных турнирах и отметился одной результативной передачей.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Это мотор Реала.Наряду с Рамосом,Кроосом,Модричем и Роналду,самый важный игрок.

15:53

баламошка

Игрочище супер, канешна. Маладца!

15:44